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Омская область РФ поставила в КНР первую партию зерна
Новости дня

Омская область РФ поставила в КНР первую партию зерна

05.04.2017 06:00

Пекин, 5 апреля /ChinaPRO.ru/ – Аграрии Омской области РФ поставили в КНР первую партию зерна весом 250 т. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия российского региона, в Китай направлена яровая пшеница.



Партию зерновых загрузили в четыре вагона сотрудники ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов". Дальнейшие поставки зерна из Омской области в Поднебесную планируются после визита китайской делегации в российский регион. В ходе встречи будут определены размеры квоты и сроки поставки.

В Омской области в реестр экспортеров пшеницы включено 21 хозяйство. Они выполнили все требования китайской стороны. Всего к отправке подготовлено 59 600 т зерна.

Эта область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий на территории Омской области составляет 6,1 млн га. На растениеводство приходится 48% валовой продукции сельского хозяйства региона.

По итогам 2016 г., омские крестьяне вырастили 616 000 т картофеля, 216 000 т овощей и 3,2 млн т зерна. Из урожая пшеницы на внутренние нужды Омская область оставит около 2 млн т, а оставшийся урожай будет направлен в другие регионы и страны.

Примечательно, что по данным таможенного ведомства КНР, в 2016 г. объем импорта пшеницы в Китай вырос на 13,7% в годовом сопоставлении и достиг 3,37 млн т. В стоимостном выражении импорт сократился на 9,5% – до $801,03 млн.

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