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Китай выделил $144 млн на строительство стадиона в Камбодже
Новости дня

Китай выделил $144 млн на строительство стадиона в Камбодже

05.04.2017 08:00

Пекин, 5 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2023 г. в Пномпене (столица Камбоджи) пройдут Игры Юго-Восточной Азии. Там началось строительство главного стадиона страны. Китайские власти выделили на эти цели 1 млрд юаней ($144 млн).



Спортивное сооружение введут в эксплуатацию в 2020 г. Стадион построят в виде древнекитайского корабля. Он сможет принять до 60 000 зрителей. На арене будут проходить соревнования по футболу, регби и легкой атлетике.

Игры Юго-Восточной Азии проводятся каждые два года. Первые игры состоялись в 1959 г. в Бангкоке (Таиланд), а в 2017 г. соревнования пройдут в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.

С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.

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