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Прибыль пяти крупнейших банков КНР выросла незначительно
Новости дня

Прибыль пяти крупнейших банков КНР выросла незначительно

05.04.2017 10:00

Пекин, 5 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. общая прибыль пяти крупнейших коммерческих банков Китая – Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), Сельскохозяйственного банка Китая (ABC), Банка Китая (BOC), Китайского строительного банка (CCB) и Банка коммуникаций (BOC) – достигла 900 млрд юаней ($132 млрд). Рост данного показателя оказался незначительным – в пределах 2%.



В частности, у ICBC прибыль увеличилась на 0,5% относительно уровня 2015 г., а у ВОС – на 2,58%.

Причиной снижения темпов роста прибыли банков стало давление, оказываемое властями страны на процентную маржу финансовых организаций. Данный процесс привел к снижению доходов от кредитов, выдаваемых физическим и юридическим лицам.

Как ожидается, в 2017 г. положение китайских банков значительно укрепится на фоне роста спроса на корпоративные кредиты.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 2,03 трлн юаней ($298 млрд). В начале текущего года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября 2015 г. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.

В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.

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