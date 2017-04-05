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Крым направил в Китай более 75 000 бутылок вина
Новости дня

Крым направил в Китай более 75 000 бутылок вина

05.04.2017 12:00

Пекин, 5 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. крымский винодельческий завод "Массандра" продал в Китай более 75 000 бутылок вина. Таковы данные российской винодельческой компании.



В прошлом году китайские закупщики заказывали у крымских виноделов сухие и полусладкие вина. А с февраля началась поставка в Поднебесную мускатных вин.

В 2017 г. "Массандра" планирует увеличить оборот с Китаем в 1,5-2 раза.

Федеральное предприятие "Массандра" – винзавод с восемью подразделениями первичного виноделия. Коллекция вин насчитывает до 1 млн бутылок и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что в КНР уже давно распробовали алкогольную продукцию из стран бывшего СССР. Так, Грузия нашла в Поднебесной крупнейший рынок для своего вина. По итогам 2015 г., экспорт грузинского вина в КНР превысил 2,67 млн бутылок. Власти этой кавказской страны планируют за ближайшие пять лет довести данный показатель до 10 млн бутылок ежегодно.

В 2016 г. продажи грузинского вина в Китае превысили 3 млн бутылок. Пять лет назад Грузия продавала китайским партнерам несколько сотен тысяч бутылок. А по итогам 2015 г., объем продажи грузинского вина в КНР вырос на 122% относительно уровня 2014 г.

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