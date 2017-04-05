Sinopec построит завод по производству авиационного биотоплива

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05.04.2017 15:00

Пекин, 5 апреля /ChinaPRO.ru/ – Компания Zhenhai Refining & Chemical Company, дочерняя для Sinopec, планирует построить в КНР крупный завод по производству 30 000 т авиационного биотоплива в год. В качестве сырья будут использоваться отходы заведений общепита.

Предприятие расположится в районе Чжэньхай (городской округ Нинбо, провинция Чжэцзян). Как ожидается, строительство начнется до конца 2018 г.



Ежегодно завод будет перерабатывать 100 000 т использованного пищевого масла.



Sinopec – это крупнейшая энергетическая и химическая компания Китая. Она занимается нефтегазовой геологоразведкой, нефтепереработкой, нефтехимией, производством минеральных удобрений, транспортировкой нефти и газа.



Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., китайская нефтехимическая компания Sinopec отчиталась о росте чистой прибыли на 11,2%. Таким образом прибыль, приходящаяся на долю акционеров, достигла 30,11 млрд юаней ($4,5 млрд). В расчете на одну акцию прибыль составила 0,249 юаня.



Компания объяснила рост прибыли структурными перестройками, оптимизацией управления и производства и успешным преодолением последствий стихийных бедствий.



В 2015 г. объем добычи китайской нефтехимической корпорации Sinopec за рубежом составил 44,36 млн т нефти и газа. А производство той же продукции в Китае достигло, соответственно, 41,74 млн т и 20,7 млрд куб. м.



К концу 2015 г. Sinopec реализовывала 50 проектов разведки, освоения нефти и газа на территории 26 стран, в том числе – в Африке, Южной Америке, Среднем Востоке, Центральной Азии, России и Северной Америке.