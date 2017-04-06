Ford отзовет в Китае 5798 автомобилей

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06.04.2017 04:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – Автомобилестроительная компания Ford (Китай) отзовет с китайского рынка 5798 автомобилей. Эта мера вызвана дефектом подушки безопасности, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыв начнется с 30 июня 2017 г. Он коснется моделей Lincoln MKX и Lincoln Continental, поставленных в Поднебесную в 2016-2017 гг.



В отзываемых авто водительские подушки безопасности из-за заводского брака могут в случае аварии надуться не полностью, что представляет угрозу безопасности для водителя.



Автопроизводитель заменит все дефектные детали бесплатно.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.