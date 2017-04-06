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К 2022 г. Китай построит собственные круизные лайнеры
Новости дня

К 2022 г. Китай построит собственные круизные лайнеры

06.04.2017 06:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – В конце 2021 г. Китай сдаст в эксплуатацию первые круизные лайнеры среднего и малого типа. Производство китайских круизных судов расположится в городе Гуанчжоу, административном центре южно-китайской провинции Гуандун.



Корпорация China National Travel Service Group Corporation в сотрудничестве с Китайским объединением судостроительной промышленности (CSSC) официально начали реализацию проекта по производству круизных лайнеров среднего и малого типа в КНР.

В последние годы круизный туризм стремительно растет в Поднебесной. За десять лет прирост турпотока в круизной сфере составлял в среднем 40% ежегодно.

В настоящее время все 18 круизных лайнеров, курсирующих вдоль побережья Китая, произведены иностранными компаниями.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., круизные путешествия за границу своей страны совершили 2,12 млн китайцев. В прошлом году из 10 основных портовых городов Китая: Далянь, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Шанхай, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Хайкоу и Санья, – в круизные туры за границу отправились более 2,12 млн жителей КНР. Это на 91% больше, чем в 2015 г.

В свою очередь китайские порты приняли в общей сложности 138 715 круизных туристов из-за рубежа. Данный показатель вырос на 8% в годовом сопоставлении.

Китайский круизный рынок обещает стать крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2015 г. туристы въезжали и выезжали из Поднебесной на круизных лайнерах 2,48 млн раз. Это на 44% больше, чем годом ранее. На китайском рынке присутствуют пять самых крупных мировых круизных компаний: Carnival, Royal Caribbean, Genting, MSC и Norwegian.

В настоящее время китайские власти ведут разработку общенациональной программы развития круизного туризма. В частности, в стране планируется создать пять основных группировок круизных портов.

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