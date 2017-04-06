В 2017 г. из Центральной Азии в КНР поступило 10 млрд куб. м газа

Новости дня

06.04.2017 08:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. из Центральной Азии в Китай поступил природный газ в объеме 10 млрд куб. м. По данным Управления иммиграционного и карантинного контроля "Хоргос", газопровод Центральная Азия – Китай работает круглосуточно.

Трубопровод начинается на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.



Сейчас действуют три линии газопровода – A, B и С, которые объединены со второй и третьей линиями по переброске газа с запада на восток КНР. Они обеспечивают газоснабжение 400 млн жителей страны.



Поставки природного газа по газопроводу начались в конце 2009 г. К концу марта 2017 г. по линиям A, B и С в Поднебесную поступило в общей сложности более 174,25 млрд куб. м природного газа.



Протяженность каждой из трех ниток газопровода составляет 1830 км. Строительство четвертой ветки протяженностью 1000 км стартовало в сентябре 2014 г. и завершится к концу 2020 г. По ней планируется поставлять 30 млрд куб. м газа ежегодно.



По итогам 2016 г., объем потребления природного газа в Китае составил 204 млрд куб. м. Это на 6,5% больше, чем в 2015 г. Доля газа в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в стране выросла до 6,2%.

