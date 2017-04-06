Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В 2017 г. из Центральной Азии в КНР поступило 10 млрд куб. м газа
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В 2017 г. из Центральной Азии в КНР поступило 10 млрд куб. м газа
Новости дня

В 2017 г. из Центральной Азии в КНР поступило 10 млрд куб. м газа

06.04.2017 08:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. из Центральной Азии в Китай поступил природный газ в объеме 10 млрд куб. м. По данным Управления иммиграционного и карантинного контроля "Хоргос", газопровод Центральная Азия – Китай работает круглосуточно.



Трубопровод начинается на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Сейчас действуют три линии газопровода – A, B и С, которые объединены со второй и третьей линиями по переброске газа с запада на восток КНР. Они обеспечивают газоснабжение 400 млн жителей страны.

Поставки природного газа по газопроводу начались в конце 2009 г. К концу марта 2017 г. по линиям A, B и С в Поднебесную поступило в общей сложности более 174,25 млрд куб. м природного газа.

Протяженность каждой из трех ниток газопровода составляет 1830 км. Строительство четвертой ветки протяженностью 1000 км стартовало в сентябре 2014 г. и завершится к концу 2020 г. По ней планируется поставлять 30 млрд куб. м газа ежегодно.

По итогам 2016 г., объем потребления природного газа в Китае составил 204 млрд куб. м. Это на 6,5% больше, чем в 2015 г. Доля газа в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в стране выросла до 6,2%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китай к 2030 г. построит 30 энергоблоков АЭС за рубежом
2США ввели повышенные пошлины на китайскую сталь
3За январь 2016 г. в Поднебесной снизилась добыча нефти
4Сократилось бедное население в сельских районов КНР
5Выросло производство морской продукции в Китае


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.