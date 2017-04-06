В Китае растет авиасообщение со странами Шелкового Пути

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06.04.2017 10:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. крупные китайские авиакомпании подали заявки на открытие 57 новых международных авиарейсов. Наиболее активно развиваются маршруты в страны Шелкового Пути.

В ближайшие полгода китайские авиакомпании планируют открыть 89 международных авиалиний, из которых 70 – в страны Шелкового Пути. Среди них – Россия, государства Центральной, Юго-Восточной, Южной Азии и Южно-тихоокеанские страны.



Зарубежные авиакомпании намерены открыть 35 новых авиамаршрутов, 34 из которых будут связывать Китай со странами Шелкового Пути.



По итогам 2016 г., пассажирооборот международных авиалиний в китайских аэропортах впервые перешагнул отметку в 100 млн человек. Это на 19,3% больше, чем в 2015 г.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.