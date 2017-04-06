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Растут продажи земли в крупных китайских городах
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Растут продажи земли в крупных китайских городах

06.04.2017 12:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. продажи земли под жилищную застройку в крупных китайских городах выросли почти в два раза по сравнению с уровнем января-марта 2016 г. Таковы официальные данные.



За три месяца текущего года в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу продано в общей сложности 5,08 млн кв. м земли. Это на 98% больше, чем годом ранее. Данный показатель стал максимальным за последние два года.

Ранее сообщалось, что по итогам июля-сентября 2016 г., в крупнейших городах КНР стоимость земельных участков строительство достигла в среднем 3767 юаней ($562) за квадратный метр.

Как сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР, при этом стоимость земли под коммерческие объекты составила 6868 юаней ($1025) за квадратный метр, под жилье – 5781 юаней ($862), а под промышленные комплексы – 776 юаней.

И средняя цена земельных участков, и стоимость территорий под жилищную застройку выросли более чем на 10% в годовом сопоставлении.

Наибольшее подорожание участков зафиксировано в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. В этих мегаполисах темпы роста превысили в среднем 3%: в частности, в Шанхае они достигали 6,91%.

Кроме того, увеличение цены на участки отмечено в городах: Хэфэй, Сямэнь, Нанкин, Чжэнчжоу, Нинбо, Ухань, Фучжоу и Тяньцзинь.

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