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На китайско-белорусском заводе "БелДжи" монтируют оборудование
Новости дня

На китайско-белорусском заводе "БелДжи" монтируют оборудование

06.04.2017 15:00

Пекин, 6 апреля /ChinaPRO.ru/ – Совместный китайской-белорусский завод по производству легковых автомобилей "БелДжи" уже построен. В настоящее время на предприятии идет наладка оборудования. Работать завод начнет до конца июня 2017 г.



Мощность завода, который находится в Белоруссии, составит 60 000 автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии автомобили Geely будут продаваться в лизинг. Соответствующую программу разработали ОАО "Промагролизинг" и СЗАО "БелДжи". Приобрести машину смогут все желающие в срок от 1 года до 5 лет под 10-17,7% годовых. Расчеты будут вестись в белорусских рублях.

С запуском нового завода персонал "БелДжи" увеличится до 1200 человек. Проектирование предприятия началось в августе 2014 г.

Ранее завод размещался на арендованных площадях. По итогам января-июня 2014 г., "БелДжи" продала до 4000 автомобилей Geely. Так, в Белоруссии продажи распределились поровну между физическими и юридическими лицами, в России и Казахстане – в основном в пользу физлиц.

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