Volkswagen отзывает с китайского рынка 23 Audi

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07.04.2017 04:00

Пекин, 7 апреля /ChinaPRO.ru/ – С 10 апреля 2017 г. компания Faw-Volkswagen отзывает с китайского рынка 23 автомобиля Audi. Эта мера вызвана проблемами в системе подушек безопасности этих моделей, сообщило Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Отзыву подлежат автомобили 2017 г. выпуска моделей Audi А7, А8L и А4 Allroad.



В газогенераторах этих машин нарушены пропорции между химическими компонентами, и это может вывести из строя системы подушек безопасности.



Автопроизводитель обещает бесплатно заменить дефектные детали.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.