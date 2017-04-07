Деловая активность в сфере услуг КНР снизилась до минимума

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07.04.2017 08:00

Пекин, 7 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая снизился до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Об этом сообщили китайская компания массовых коммуникаций Caixin Media совместно с международной компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

По данным этих компаний, мартовский PMI в секторе услуг КНР снизился до 52,2%. В феврале текущего года он составлял 52,6%.



Согласно официальным данным, в марте 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), показатель деловой активности в производственном секторе Поднебесной, составил 51,8%. Это на 0,2% выше, чем в феврале текущего года.



За третий месяце текущего года в сфере услуг Китая PMI составил 55,1%. Это на 0,9% больше, чем в феврале текущего года. Данный показатель стал рекордным за последние три года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



А в феврале 2017 г. в сфере услуг Китая PMI составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года. Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54%.



Значение PMI выше 50% говорит о росте деловой активности, а ниже – о ее спаде.