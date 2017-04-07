Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Деловая активность в сфере услуг КНР снизилась до минимума
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Деловая активность в сфере услуг КНР снизилась до минимума
Новости дня

Деловая активность в сфере услуг КНР снизилась до минимума

07.04.2017 08:00

Пекин, 7 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая снизился до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Об этом сообщили китайская компания массовых коммуникаций Caixin Media совместно с международной компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.



По данным этих компаний, мартовский PMI в секторе услуг КНР снизился до 52,2%. В феврале текущего года он составлял 52,6%.

Согласно официальным данным, в марте 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), показатель деловой активности в производственном секторе Поднебесной, составил 51,8%. Это на 0,2% выше, чем в феврале текущего года.

За третий месяце текущего года в сфере услуг Китая PMI составил 55,1%. Это на 0,9% больше, чем в феврале текущего года. Данный показатель стал рекордным за последние три года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

А в феврале 2017 г. в сфере услуг Китая PMI составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года. Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54%.

Значение PMI выше 50% говорит о росте деловой активности, а ниже – о ее спаде.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китай к 2030 г. построит 30 энергоблоков АЭС за рубежом
2США ввели повышенные пошлины на китайскую сталь
3За январь 2016 г. в Поднебесной снизилась добыча нефти
4Сократилось бедное население в сельских районов КНР
5Выросло производство морской продукции в Китае


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.