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Мартовский CPI в Поднебесной составил 0,8%
Новости дня

Мартовский CPI в Поднебесной составил 0,8%

07.04.2017 10:00

Пекин, 7 апреля /ChinaPRO.ru/ – Мартовский индекс потребительских цен (CPI) в КНР, основной показатель инфляции, по предварительным оценкам экспертов китайского банка "Цзяотун", не изменился по сравнению с уровнем февраля 2017 г. и составил 0,8%.



Официальные данные CPI за март будут опубликованы Государственным статистическим управлением Китая 12 апреля текущего года.

Как сообщила пресс-служба "Цзяотун", благодаря тому, что продукты питания в стране подешевели, рост индекса потребительских цен в марте сохранится на низком уровне.

Так, по данным Министерства коммерции КНР, с 21 по 30 марта 2017 г. средний уровень цен на продукты питания в 50 китайских городах продолжил снижение. В частности, подешевело мясо – свинина, говядина и баранина. Кроме того, цены на огурцы снизились на 6,4%, рапсового и соевого масла – на 0,4%.

На стоимость продуктов питания приходится примерно треть от цен всех товаров, используемых для расчета индекса потребительских цен в Поднебесной.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. CPI в стране вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.

По итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года.

Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.

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