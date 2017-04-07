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В Китае построят китайско-российский парк самолетов
Новости дня

В Китае построят китайско-российский парк самолетов

07.04.2017 12:00

Пекин, 7 апреля /ChinaPRO.ru/ – Администрация города Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая и Гуансийская инвестиционная компания "Новый авиационный городок" заключили соглашение с российской научно-инженерной компанией "НИК". В соответствии с документом, в Фанчэнгане будет построен китайско-российский индустриальный парк гражданских воздушных судов и авиационный городок.



Инвестиции в проект запланированы в объеме более 7 млрд юаней (свыше $1 млрд или 70 млрд рублей). На реализацию отводится от пяти до восьми лет. Строительные работы начнутся до конца 2017 г.

В индустриальном парке будут построены центр исследования и разработки летательных аппаратов, завод окончательной сборки гражданских самолетов, международная школа подготовки летчиков, тематический авиационный городок для туристов и др.

Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. в Поднебесной действовало 207 гражданских аэропортов, которые обслужили 910 млн пассажиров. Объем внутренних авиаперевозок в 2015 г. вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%.

В ближайшие 20 лет Китай станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в стране достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

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