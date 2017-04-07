В Тибете строят самую высокогорную линию электропередачи

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07.04.2017 15:00

Пекин, 7 апреля /ChinaPRO.ru/ – На территории Тибетского автономного района КНР началось строительство самой высокогорной в мире линии электропередачи протяженностью 2700 км. Она будет проходить на уровне 3 700 м над уровнем моря. Проект оценивается в 16,2 млрд юаней ($2,3 млрд).

Линия соединит Лхасу, административный центр китайского Тибета, с городским округом Ньингчи (юго-восток того же региона). С введение в эксплуатацию этой ЛЭП электричеством будет обеспечена железная дорога, которая также свяжет два указанных города. Все работы планируется завершить в 2018 г.



Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года объем потребления электроэнергии в среднем на одного жителя Китая вырастет до 5 000 кВт-ч. Такие ориентиры обозначены в программе развития электроэнергетики страны на 2016-2020 гг. Документ опубликовал Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в Поднебесной составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.



Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.



При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.