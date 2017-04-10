В Китае одобрены заявки 10 компаний на IPO

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10.04.2017 04:00

Пекин, 10 апреля /ChinaPRO.ru/ – Комитет по контролю над ценными бумагами КНР утвердил 10 заявок на первую публичную эмиссию акций (IPO). Благодаря этому компании, подавшие заявки, смогут привлечь 3,1 млрд юаней ($450 млн), сообщило ведомство.

На Шанхайскую фондовую биржу выйдут акции четырех компания. А на площадке для средних и малых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи будут котироваться акции одной компании. Наконец, на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext, аналогичной NASDAQ, начнется торговля акциями еще пяти фирм.



Точные даты размещения ценных бумаг будут объявлены после согласования с биржами.



В начале февраля 2017 г. сообщалось, что в течение ближайшего месяца на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.



Среди компаний, выставляющих на торги свои ценные бумаги, наибольший объем в 7,29 млрд акций принадлежит Шэньсийской корпорации угольной промышленности. Этот выпуск запланирован на пятницу, 3 февраля 2017 г.



Напомним, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.