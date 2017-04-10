Пекин выделит 6000 га под жилищную застройку

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10.04.2017 06:00

Пекин, 10 апреля /ChinaPRO.ru/ – Власти китайской столицы планируют выделить 6000 га земли под жилищную застройку. К 2021 г. на этих участках будут построены 1,5 млн жилых домов.

Как сообщил Пекинский городской комитет по градостроительному планированию и управлению земельными и природными ресурсами, 5000 га будут выделены из земель государственной собственности, а еще 1000 га – из участков, находящихся в коллективной собственности.



При этом 70% построенного жилья можно будет выкупить, а остальное 30% – взять в аренду.



В 2017 г. под строительство 300 000 домов в Пекине планируется выделить 1200 га земли.



Ранее сообщалось, что власти городов Ханчжоу, Сямэнь и Фучжоу, расположенных на востоке Китая, намерены ввести новые ограничения на покупку жилья. Таким образом они хотят "охладить" местный рынок недвижимости.



Так, в Ханчжоу одинокие и разведенные совершеннолетние граждане, имеющие местную прописку и жилплощадь, не смогут купить новую квартиру в черте города. Кроме того, введен запрет на продажу недвижимости, приобретенной юридическими лицами. Это ограничение вводится на три года с момента покупки. При этом объем первоначального взноса на покупку второй квартиры повышен до 60% от стоимости жилья.



Аналогичные меры предприняли городские власти Сямэня и Фучжоу. В частности, в Сямэне люди без местной прописки, не предоставившие доказательства уплаты подоходного налога на протяжении 36 месяцев и выплат по социальному обеспечению на протяжении последних четырех лет, не смогут приобрести жилье площадью меньше 180 кв. м. В Фучжоу первый взнос на покупку второй квартиры повышен до 50%.



Примечательно, что в марте 2017 г. многие города, расположенные вблизи Пекина и Шанхая, ввели ограничения на покупку жилья.