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На Sotheby's продана чаша времен династии Мин за $29,5 млн
Новости дня

На Sotheby's продана чаша времен династии Мин за $29,5 млн

10.04.2017 08:00

Пекин, 10 апреля /ChinaPRO.ru/ – В специальном административном районе Сянган (Гонконг) состоялся весенний аукцион Sotheby's. На торгах были представлены произведения китайского искусства. Самым дорогим лотом стала большая фарфоровая чаша времен правления под девизом Сюаньдэ династии Мин. Она была продана за $29,5 млн, и эта сумма стала второй по величине среди аукционных продаж минского фарфора.



Чаша диаметром 23 см украшена изображениями цветов, рыб и водорослей, сделанных синей краской. Ее начальная цена составляла $8,38 млн.

По словам экспертов Sotheby's, такие чаши – большая редкость. Сравниться с проданной могут только две, хранящиеся в Музее императорского дворца в Тайбэе, но они довольно невелики по размерам.

В апреле 2015 г. на торгах аукционного дома Sotheby’s в Гонконге была продана старинная китайская ваза династии Сун (XII век) за рекордную сумму в $14,5 млн. Вазу приобрел китайский коллекционер Ли Ицянь, который вернет сокровище на Родину.

Такое событие произошло впервые за последние сто лет. Произведение искусства планируется поместить в музей "Лун" в Шанхае. Сосуд является частью редкой коллекции императорского двора.

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