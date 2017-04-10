С начала 2017 г. в КНР созданы 1,88 млн рабочих мест

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10.04.2017 10:00

Пекин, 10 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-февраль 2017 г. в Китае создано 1,88 млн новых рабочих мест. Это на 160 000 больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

С начала текущего года безработица в 31 крупнейшем городе Поднебесной сохранялась на уровне 5%.



Как сообщалось, китайское правительство планирует создать более 11 млн рабочих мест до конца 2017 г. Это на 1 млн больше, чем годом ранее. В 2016 г. в стране было создано 13,14 млн рабочих мест. Безработица в прошлом году в крупных городах КНР составила 4,02%.



К концу 2016 г. в стране насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г.



В Поднебесной за прошлый год зарегистрировано 323 000 дел о нарушении закона о выплате заработной платы. В этих делах фигурировали средства в объеме 35,06 млрд юаней.



В 2016 г. в стране 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн чеовек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.



Всего 118 000 мигрантов сдали единый госэкзамен для поступления в вузы. Это на 47% больше, чем годом ранее.



К концу февраля 2017 г. более 1,49 млн мигрантам возвращена задолженность по зарплатам в размере 14,03 млрд юаней.