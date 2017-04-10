Всемирный банк выделил $100 млн на борьбу с бедностью в Китае

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10.04.2017 12:00

Пекин, 10 апреля /ChinaPRO.ru/ – Всемирный банк выделил кредитную линию в объеме $100 млн. На эти средства в уезде Пинго, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, началась реализация проекта по оказанию помощи бедным районам.

Проект охватывает город Ичжоу и девять уездов Гуанси, среди которых – Пинго, Тяньдун, Тяньлинь, Лэе, Дунлань, Бама, Фэншань, Дуань и Дахуа. Реализация проекта рассчитана на период до 2022 г. Общая сумма инвестиций на эти цели составит примерно 1,15 млрд юаней ($166 млн). Частично эти затраты покроют кредитные средства Всемирного банка. Китайский бюджет выделит ассигнования в объеме 500 млн юаней.



В ходе проекта планируется усовершенствовать инфраструктуру указанных регионов, а также создать более чем 100 крестьянских кооперативов.



С 1995 г. и по настоящее время в Гуанси-Чжуанском районе КНР на средства Всемирного банка были реализованы три проекта по борьбе с бедностью. Это принесло пользу 1,65 млн жителям бедных районов.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китайский фонд по ликвидации бедности планирует потратить 5 млрд юаней ($722 млн) на профильные проекты в китайских регионах. Фонд с активами в размере 12 млрд юаней создан в октябре 2016 г. группой из 51 государственного предприятия КНР.