Китай построит высокоскоростную железную дорогу в Индонезии

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10.04.2017 15:00

Пекин, 10 апреля /ChinaPRO.ru/ – В Индонезии планируется построить высокоскоростную железную дорогу между столицей страны Джакартой и четвертым по величине городом Бандунг. Этот проект будет реализован совместно китайскими и индонезийскими компаниями. Уже заключен соответствующий контракт.

Как сообщили в Китайской железнодорожной корпорации, магистраль протяженностью 142 км будет построена целиком по китайским технологиям, а также с применением китайского оборудования и участием китайских специалистов. На строительство уйдет три года. Скорость движения поездов составит 350 км в час. После введения дороги в эксплуатацию время в пути между двумя городами сократится с трех часов до 40 минут.



Как сообщалось, к концу 2016 г. в Китае насчитывалось 124 000 км действующих железных дорог, в том числе – 22 000 км высокоскоростных. По данному показателю КНР вышла на первое место в мире. Эксперты уверены, что мощное инфраструктурное развитие – один из секретов успеха китайской экономики за последние 30 лет.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., прямые инвестиции внутренних районов Китая в индонезийскую экономику превысили $2,66 млрд. Это на 324% больше, чем в 2015 г. КНР вышла третье место среди инвесторов Индонезии, представляющих 121 страну мира.