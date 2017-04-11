Выросла прибыль малых и средних предприятий Китая

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11.04.2017 04:00

Пекин, 11 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., чистая прибыль 1598 малых и средних предприятий Китая, акции которых котируются в общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, достигла 21,05 млн юаней ($3,05 млн). Это на 26,29% больше, чем за 2015 г. Таковы официальные данные.

Средние годовые доходы от основной хозяйственной деятельности указанных фирм в прошлом году составили 212 млн юаней, увеличившись на 25% в годовом сопоставлении.



Общая стоимость активов каждой из компаний в среднем достигла 464 млн юаней. Данный показатель прибавил 23,9%.



Малые и средние предприятия Поднебесной в 2016 г. потратили на исследования и разработки 11,58 млрд юаней. Это на 8,25% больше, чем годом ранее. В частности, в стратегически важные новые отрасли было инвестировано 4,03 млрд юаней с приростом на 58,59%.



Как сообщалось, NEEQ создана в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам специально для торговли акциями малых и средних нелистинговых компаний. К концу прошлого года на площадке котировались акции свыше 10 000 предприятий.