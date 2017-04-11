В 2016 г. удвоилась прибыль китайской BTG Hotels

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11.04.2017 06:00

Пекин, 11 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. прибыль ведущей китайской гостиничной сети BTG Hotels достигла 210,94 млн юаней ($30,57 млн). Это на 110,66% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба гостиничного оператора.

За прошлый год доходы этой корпорации составили 6,52 млрд юаней. Они выросли на 389,4% в годовом сопоставлении. В частности, доходы от гостиничного бизнеса достигли 6,15 млрд юаней. На них пришлось 94,3% от общей суммы доходов сети. В 2015 г. аналогичный показатель достигал 73,34%.



Руководство корпорации полагает, что рост показателей вызван расширением бизнеса за счет слияния с Homeinns Hotel. Это принесло BTG Hotels доход в размере 5,22 млрд юаней.



Корпорация получила контроль над Homeinns Hotel благодаря инвестициям в объеме 11 млрд юаней. Сделка была завершена в апреле 2016 г. К концу 2016 г. BTG Hotels владела более чем 3400 отелями.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. из государственного бюджета в развитие туризма Китая планируется направить 2 трлн юаней ($290 млрд). По предварительным оценкам, через четыре года турпроекты в Поднебесной будут приносить свыше 10% годового роста внутреннего валового продукта (ВВП). Кроме того, в сфере туристических услуг к 2020 г. будут заняты до 50 млн китайцев. Это составляет 10% от совокупного количества рабочей силы в стране.