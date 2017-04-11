Доля КНР на мировом рынке дисплеев достигла 27%

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11.04.2017 08:00

Пекин, 11 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. выручка Китая от продажи дисплеев нового типа достигла 201,3 млрд юаней. Это составляет 27% от всего объема глобального рынка, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Поднебесная давно стала производственной базой для мировой электронной индустрии. Страна лидирует на мировой арене по объему производства персональных компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Мировой центр производства деталей для дисплеев сейчас тоже перемещается в Китай.



В 2011-2016 гг. среднее число заявок на патенты в сфере производства дисплеев нового типа в КНР достигало 9 000 в год. В общей сложности количество заявок на патенты превысило 56 000 единиц.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем производства мобильных телефонов в Китае достиг 2,1 млрд единиц. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. При этом за прошлый год валовая прибыль ведущих предприятий-производителей электронного оборудования и приборов Поднебесной увеличилась на 10% в годовом сопоставлении.



В частности, за 2016 г. производство оборудования для базовых станций мобильной связи увеличилось на 11,1%. При этом упал выпуск компьютеров: за прошлый год было произведено 290,09 млн микрокомпьютеров. Это на 7,7% меньше, чем годом ранее.



В то же время объем производства домашней аудио- и видеотехники в 2016 г. достиг 157,7 млн цветных телевизоров с приростом на 8,9% в годовом сопоставлении.



По итогам прошлого года, доходы предприятий, выпускающих электронное оборудование и приборы, увеличились на 8,4% относительно уровня 2015 г., а прибыль – на 12,8%.