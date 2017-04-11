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Более 50% китайцев используют смартфоны дороже $289
Новости дня

Более 50% китайцев используют смартфоны дороже $289

11.04.2017 10:00

Пекин, 11 апреля /ChinaPRO.ru/ – В декабре 2016 г. доля смартфонов стоимостью выше 2000 юаней ($289) среди всех часто используемых китайцами моделей впервые превысила 50%. При этом доля гаджетов в ценовом диапазоне 1000-1999 юаней снизилась на 2,7% в годовом сопоставлении. Таковы статистические данные.



К концу прошлого года рыночная доля телефонов дешевле 1000 юаней в Китае опустилась ниже 20%.

Среди 350 млн постоянно используемых мобильных аппаратов, в том числе – смартфонов и планшетов, на территории КНР доля операционной системы iOS снизилась с 29,1% в январе 2016 г. до 26,3% в декабре того же года.

Первое место на рынке мобильных приложений в Поднебесной занимает компания Apple. В то же время возникла тенденция роста смартфонов Android, которые постепенно догоняют лидера.

Ранее сообщалось, что смартфоны китайского производства Huawei, Oppo и Xiaomi заняли долю в 17% мирового рынка этого вида техники. По итогам января-марта 2016 г., во всем мире было продано 349 млн смартфонов. Это на 3,9% больше, чем за январь-март 2015 г. На смартфоны пришлось 78% общего количества телефонов, проданных в мире за три месяца с начала текущего года.

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