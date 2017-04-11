В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников

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11.04.2017 12:00

Пекин, 11 апреля /ChinaPRO.ru/ – В Китае планируется построить 150 аэропортов для беспилотников, которые используются как курьеры для перевозки грузов логистических компаний. В частности, центрально-китайской провинции Шэньси будет расположена авиабаза для дронов, способных доставлять груз на расстоянии до 300 км.

В февраля 2017 г. китайская компания JD.com сообщила о том, что планирует создать первую в мире логистическую сеть по доставке грузов с помощью дронов-курьеров. В течение ближайших трех лет в провинции Сычуань будут построены специальные аэропорты для беспилотников.



Их использование для доставки грузов сократит расходы на транспортировку на 70% и значительно ускорит перевозку товаров. Как ожидается, на этот процесс будет достаточно суток в пределах всего Китая. Современные аппараты способны переносить груз весом до 50 кг. В будущем планируется выпустить дроны с грузоподъемностью до 0,5 т.



В мае текущего года JD.com начнет составлять маршруты семи направлений для беспилотников-курьеров.



Ранее сообщалось, что город Шэньчжэнь, на территории южно-китайской провинции Гуандун, занимает 70% мирового рынка легких гражданских беспилотных летательных аппаратов. Ежегодный объем торговли беспилотникам 200 предприятий города превышает 200 млрд юаней ($30,76 млрд).



Всего в Китае действуют более 400 таких предприятий. Беспилотники очень востребованы в правохранительной и противопожарной сферах.