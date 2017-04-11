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Судостроительная корпорация CSIC перебазируется в Хэбэй
Новости дня

Судостроительная корпорация CSIC перебазируется в Хэбэй

11.04.2017 15:00

Пекин, 11 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайская государственная судостроительная корпорация China Shipbuilding Industry Corp (CSIC) перебазируется в провинцию Хэбэй, где примет участие в строительстве и развитии нового района "Сюнъань". Корпорация уже внедрила семь крупных производств в Baoding Fengfan Co., Ltd, а после реогранизации CSIC Power AG останется в городе Баодин.



Кроме того, компания, входящая в состав корпорации CSIC и разрабатывающая подводные акустические модемы, переедет из Пекина в Научно-технологический промышленный парк Хэбэя.

Ранее телекоммуникационная компания China Unicom, Китайская государственная электрическая корпорация, China Railway Construction Corporation и другие центральные предприятия выразили поддержку строительства нового района "Сюнъань".

Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом КНР опубликовал список из 102 центральных предприятий, из которых 13 компаний провели совещания по обсуждению переселения производства в новую зону "Сюнъань". Эти центральные компании заинтересованы в инвестировании в строительство новой зоны.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г. В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении.

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