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На утилизацию мусора в Пекине потратят $289,91 млн
Новости дня

На утилизацию мусора в Пекине потратят $289,91 млн

12.04.2017 06:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – Власти китайской столицы намерены инвестировать 2 млрд юаней ($289,91 млн) в проекты, которые повысят эффективность сортировки твердых бытовых отходов и позволят утилизировать бытовой мусор. Таким образом до 2020 г. администрация мегаполиса надеется сократить количество свалок в городе.



В Пекине также будет увеличена группа волонтеров "Зеленые повязки". Эти люди обучают горожан сортировке мусора с 2010 г.. Вскоре группа увеличится с 20 000 до 60 000 человек.

За последние 10 лет объемы сжигаемого мусора в китайской столице выросли в четыре раза – до 42%. В городе действуют четыре мусоросжигательных завода. К 2018 г. планируется открыть еще шесть.

Китайские власти планируют, что в 2020 г. в стране 35% твердых бытовых отходов будут перерабатываться. На эти цели правительство КНР выделит более 200 млрд юаней ($28 млрд). Сортировку мусора сделают обязательной в 45 городах страны, в том числе – в Пекине.

В 2016 г. в китайской столице образовалось почти 9 млн т твердых бытовых отходов. По данным Всемирного банка, Китай производит более 520 000 т мусора в день. К 2025 г. этот показатель может вырасти до 1,4 млн т.

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