Tesla планирует построить завод в Поднебесной

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12.04.2017 08:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – Руководство американской компании Tesla Inc. намерено построить в КНР новый автозавод. Официальное заявление по этому поводу будет сделано до конца 2017 г., сообщают китайские СМИ.

Как ожидается, новое предприятие расположится на территории южно-китайской провинции Гуандун.



Ранее сообщалось, что китайская телекоммуникационная компания Tencent приобрела более 8,16 миллиона акций Tesla Inc. На эти цели инвестор потратил свыше $1,77 млрд. Таким образом Tencent стал пятым крупнейшим акционером американской корпорации с долей участия в 5%.



После приобретения акций китайской компанией цена на акции Tesla выросла на 3%. Основатель американской компании Илон Маск получил прибыль в размере $250 млн. Китайская телекоммуникационная компания не намерена вмешиваться в корпоративное управление Tesla.



Ранее, в начале марта 2017 г., Tesla пыталась привлечь инвестиции в объеме $1,4 млрд для производства седана Model-3. Теперь планы корпорации будут реализованы благодаря китайскому инвестору.