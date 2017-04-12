В КНР обнаружено крупнейшее в Азии месторождение марганца

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12.04.2017 10:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – В Китае обнаружено крупнейшее в Азии месторождение марганцевой руды, сообщили власти китайской провинции Гуйчжоу. Запасы оцениваются примерно в $14,5 млрд.

Открытие было сделано случайно – в ходе геологических исследований в Сунтао-Мяоского автономном уезде. Новое месторождение позволит КНР усилить лидирующие позиции в качестве крупнейшего экспортера марганцевых руд в мире.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет китайские власти потратили в общей сложности 562,3 млрд юаней ($81,8 млрд) на развитие геологической разведки полезных ископаемых в КНР. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель за 2006-2010 гг. При этом 84% инвестиций в поиск ресурсов поступили из общественных фондов страны.



По итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.



За последние пять лет в Поднебесной также обнаружено 256 крупных и 480 средних месторождений твердых полезных ископаемых.