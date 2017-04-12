Новый завод Coca-Cola начал работу в Китае

12.04.2017 12:00
Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – В городе Чанша, административном центре провинции Хунань, введен в эксплуатацию крупнейший в Китае завод корпорации Coca-Cola. Инвестиции в проект достигли 320 млн юаней ($46,4 млн).
Предприятие принадлежит компании COFCO Coca-Cola Beverages Ltd.
На новом заводе будут работать девять производственных линий, включая четыре линии по разливу воды, четыре – по производству газированных напитков, а также одна – по производству соков.
В настоящее время работают четыре линии. Остальные будут введены в эксплуатацию к 2020 г.
Новое предприятие Coca-Cola стало 44-м по счету на территории Поднебесной. В дальнейшем Coca-Cola планирует реализовать в КНР инвестиции в объеме $13 млрд.
Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola объявила о реогранизации своего бизнеса в Китае. Так, розлив напитков компании полностью перешел ее франчайзинг-партнерам – китайской продовольственной компании COFCO и международной корпорации Swire (Taikoo). После проведения реорганизации COFCO принадлежат 18 заводов по розливу напитков Coca-Cola, а Swire – 17 заводов.
В 2015 г. компания Coca-Cola объявила о планах по инвестированию $400,5 млн в покупку China Culiangwang Beverages Holdings. Coca-Cola также взяла на себя оплату долгов китайской компании.
Китай является третьим по объему рынком для американской Coca-Cola.
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