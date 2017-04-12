Добыча на Таримских нефтепромыслах превысила 300 млн т

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12.04.2017 15:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – С 1989 г., с момента начала освоения нефтяных ресурсов Таримской впадины, по сию пору объем добычи нефти и газа на Таримских нефтепромыслах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР достиг 302 млн т.

За прошедшие 28 лет ежегодный объем добычи нефти и газа на Таримских месторождениях в среднем превышает 10 млн т. В частности, ежегодный объем добычи газа вырос с 1,35 млрд куб. м в 2004 г. до 23,56 млрд куб. м в 2016 г.



По данным компании "Таримские нефтепромыслы", во впадине разведано 30 нефтегазовых промыслов. Объем разведанных нефтегазовых запасов достиг 2,62 млрд т. Добыча нефти составила 120 млн т, а добыча газа – 228 млрд куб. м.



В 2017 г. Таримские нефтепромыслы планируют выполнить добычу природного газа в объеме 25,1 млрд куб. м и добычу нефти в объеме 25,2 млн т.



Как сообщалось, Таримское нефтегазовое месторождение является одним из главных источников для переброски природного газа с запада на восток КНР. Из Таримского нефтегазоносного бассейна ежегодно поставляется более 18 млрд куб. м газа. Использование этого топлива позволяет сократить вредные выбросы на более чем 16,27 млн т.



По итогам 2016 г., на Таримских месторождениях было добыто 23,562 млрд куб. м газа, из которых 19,3 млрд куб. м поставлено на восток Поднебесной.