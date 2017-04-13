В Китае стало больше бизнес-джетов от Boeing

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13.04.2017 04:00

Пекин, 13 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам последних пяти лет, в Китае количество бизнес-джетов (специальных самолетов для бизнесменов и государственных чиновников) от компании Boeing достигло 29 единиц. Это в три раза больше, чем 2012 г., сообщили представители авиастроительной компании.

В 2017 г. китайский авиапарк бизнес-джетов пополнится еще двумя BBJ, одним BBJ2 и одним BBJ 787. В 2018 г. Поднебесной передадут два пассажирских авиалайнера серии BBJ MAX 8.



Не так давно Boeing заключил соглашение с пекинской компанией Ameco, в соответствии с которым уполномочил китайских партнеров проводить техобслуживание бизнес-джетов в КНР.



Сейчас во всем мире эксплуатируются более 400 самолетов Boeing бизнес-класса.



Ранее сообщалось, что в городе Чжоушань, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян, до конца марта 2017 г. начнется строительство Центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737. Это будет первый за пределами США завод Boeing. На нем будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737.



Мощность предприятия составит сотню Boeing 737 ежегодно. На производстве будет создано 2 000 рабочих мест. Первый самолет, выпущенный китайским предприятием, заказчик получит в конце 2018 г.