В 2016 г. КНР заработала на сельском туризме $83,82 млрд

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13.04.2017 06:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай заработал на сельском туризме 570 млрд юаней ($83,82 млрд). По итогам прошлого года, туры в деревни совершили 2,1 млрд жителей китайских городов. Доходы от туризма получили 6,72 млн крестьянских дворов. Таковы официальные данные.

Власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.



В соответствии с планом Государственного управления по делам туризма Китая, к 2020 г. на всех основных достопримечательностях страны будет дейтсвовать бесплатный Wi-Fi. Кроме того, планируется развивать услуги предоставления аудиогидов и онлайн-бронирования. Для повышения безопасности, в местах скопления туристов будет вестись видеонаблюдение и экологический мониторинг.



На развитие интернет-услуг для путешественников власти Поднебесной намерены тратить не менее 15% от общего объема инвестиций в сферу туризма. К 2020 г. расходы на эти цели составят 20% от всех затрат в сфере туризма.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.