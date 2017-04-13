Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В 2016 г. КНР заработала на сельском туризме $83,82 млрд
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В 2016 г. КНР заработала на сельском туризме $83,82 млрд
Новости дня

В 2016 г. КНР заработала на сельском туризме $83,82 млрд

13.04.2017 06:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай заработал на сельском туризме 570 млрд юаней ($83,82 млрд). По итогам прошлого года, туры в деревни совершили 2,1 млрд жителей китайских городов. Доходы от туризма получили 6,72 млн крестьянских дворов. Таковы официальные данные.



Власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.

В соответствии с планом Государственного управления по делам туризма Китая, к 2020 г. на всех основных достопримечательностях страны будет дейтсвовать бесплатный Wi-Fi. Кроме того, планируется развивать услуги предоставления аудиогидов и онлайн-бронирования. Для повышения безопасности, в местах скопления туристов будет вестись видеонаблюдение и экологический мониторинг.

На развитие интернет-услуг для путешественников власти Поднебесной намерены тратить не менее 15% от общего объема инвестиций в сферу туризма. К 2020 г. расходы на эти цели составят 20% от всех затрат в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд
5В Хэбэе сократят 60% металлургических предприятий


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.