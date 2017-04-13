В Белоруссии начнут выдавать банковские карты UnionPay

13.04.2017 08:00
Пекин, 13 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания UnionPay International и белорусский BPS-Sberbank заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве. Как сообщила китайская сторона, в соответствии с документом в Белоруссии начнется оформление банковских карт UnionPay.
BPS-Sberbank начнет принимать заявки на оформление карт UnionPay и выпускать банковские карты до конца 2017 г. В Белоруссии также будет проведена рекламная кампания по популяризации UnionPay.
Ранее сообщалось, что в Иордании впервые выпустили банковские карты китайской платежной системы UnionPay. По данным компании UnionРay International, все банкоматы и потребительские терминалы в Иордании принимают карты UnionPay.
В настоящее время карты UnionPay используются в 11 странах и регионах Среднего Востока. Так, в ОАЭ доступен сервис UnionPay QuickPass. Платежи можно совершить с помощью чип-карт или смартфонов. В Саудовской Аравии и Катаре карты UnionPay принимают 40% банкоматов и 50% магазинов.
В целом почти 50 стран и регионов используют карты этой китайской платежной системы. Во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay. Эта сеть покрывает более 150 стран и регионов.
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