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В КНР действуют более 20 000 японских инвесткомпаний
Новости дня

В КНР действуют более 20 000 японских инвесткомпаний

13.04.2017 12:00

Пекин, 13 апреля /ChinaPRO.ru/ – В настоящее время в Китае работают более 20 000 японских инвестиционных компаний, сообщил Комитет содействия развитию международной торговли КНР.



Этот результат был достигнут за 45 лет с момента нормализации отношений между Поднебесной и Страной восходящего солнца. Сейчас Китай стал самым важным иностранным рынком, пунктом направления инвестиций и источником прибыли для Японии. По итогам 2016 г., объем двусторонней торговли между этими двумя странами превысил $340 млрд.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. в Китае созданы 3860 предприятий с участием иностранных инвестиций. Это на 13,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, только за февраль текущего года в Поднебесной появилось 1850 новых предприятий с вливаниями зарубежного капитала. Данный показатель вырос на 33,3% в годовом сопоставлении. На эти цели было потрачено 58,59 млрд юаней иностранных инвестиций с приростом на 9,2% относительно аналогичного показателя прошлого года.

За первые два месяца 2017 г. суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней. Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.

По итогам января-февраля текущего года, объем реальных инвестиций 10 государств и районов, основных инвесторов КНР, достиг 131,27 млрд юаней. На этот показатель пришлось 94,7% от общего объема фактически использованных зарубежных инвестиций за два месяца 2017 г. Это на 11,3% больше, чем годом ранее.

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