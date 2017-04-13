Индекс потребительских цен в Поднебесной вырос на 0,9%

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13.04.2017 15:00

Пекин, 13 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен (CPI), являющийся главным показателем инфляции, в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В феврале 2017 г. китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года.



Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.



Замедление повышения CPI в декабре прошлого года было обусловлено, в частности, слабым приростом цен на овощи и фрукты.



На подорожание продуктов приходится одна треть при вычислении CPI. В конце 2016 г. китайский индекс потребительских цен вырос на 2,3% относительно уровня ноября 2015 г. В частности, продукты питания, табачные и алкогольные изделия подорожали на 3,2%. Вклад этой группы товаров в прирост CPI составил 0,96%. Свежие овощи выросли в цене на 15,8%, аквапродукция – на 5%, а мясо – 4,3%.