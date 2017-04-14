В марте иностранные инвестиции в Китая достигли $12,8 млрд

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14.04.2017 04:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – За март 2017 г. объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику достиг 87,8 млрд юаней ($12,8 млрд). Это на 6,7% больше, чем в марте 2016 г. Темпы роста держались ниже уровня февраля текущего года на 2,5%, сообщило Министерство коммерции КНР.

По итогам января-марта 2017 г., зарубежный капиталовложения в Китае составили 226,5 млрд юаней. Они выросли на 1% в годовом сопоставлении. За первые три месяца текущего года в стране учреждены 6383 новых предприятия с участием иностранных инвестиций. Это на 7,2% больше, чем годом ранее.



Большинство зарубежных капиталовложений поступили в сферу услуг. На данный показатель приходится 73% от всего объема иностраных инвестиций. В сфере услуг прирост капиталовложений за январь-март 2017 г. достиг 7,1%. В частности, инвестиции в предприятия коммунальных услуг Поднебесной выросли на 165,6%, а высокотехнологичных услуг – на 12,4% в годовом сопоставлении.



По итогам 2016 г., в китайскую экономику поступило $126 млрд прямых иностранных инвестиций. КНР стала крупнейшем государством-получателем зарубежных капиталовложений среди развивающихся стран.