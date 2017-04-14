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Внешнеторговый оборот Поднебесной вырос на 21,8%
Новости дня

Внешнеторговый оборот Поднебесной вырос на 21,8%

14.04.2017 06:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем внешней торговли Китая составил 6,2 трлн юаней (примерно $902,47 млрд). Это на 21,8% больше, чем за январь-март 2016 г. Тенденция роста внешнеторгового оборота КНР устойчиво держится на протяжении девяти месяцев подряд, сообщило Главное таможенное управление страны.



За первые три месяца текущего года китайский экспорт достиг 3,33 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт – 2,87 трлн юаней с увеличением на 31,1%.

Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной к концу марта сложилось в размере 454,94 млрд юаней. Это на 35,7% меньше, чем годом ранее.

В китаской экспорте преобладают продукция машиностроения и электроники, а также традиционные трудоемкие товары. В частности, экспорт мобильных телефонов вырос на 21,1%, автоматизированных систем обработки данных – на 12,5%.

За январь-март 2017 г. динамично расширялась торговля КНР с рядом стран Шелкового Пути. Так, торговый оборот с Россией увеличился на 37%, с Пакистаном – на 18,7%, с Польшей – на 19%, с Казахстаном – на 69,3%, с Индией – на 27,7%.

За первые три месяца текущего года объем торговли Китая со странами Европейского Союза вырос на 16,9%, с США – на 21,3%, с государствами АСЕАН – на 25%.

По итогам января-марта 2017 г., внешняя торговля частных предприятий Поднебесной выросла на 22,5% – до 2,28 трлн юаней. На нее пришлось 36,8% от общего объема внешней торговли страны.

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