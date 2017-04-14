Пассажирооборот китайских авиакомпаний увеличился на 13,8%

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14.04.2017 08:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. пассажирооборот китайских авиакомпаний вырос на 13,8% относительно уровня марта 2016 г. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Темпы роста пассажирооборота в авиакомпаниях Поднебесной в марте текущего года перекрыли аналогичный февральский показатель, который составлял 9,8%. В марте прошлого года рост достиг лишь 11,8%.



В марте 2017 г. совокупный оборот гражданской авиации КНР вырос на 13,3% в годовом сопоставлении и превысил февральский показатель (11,5%).



Китай занимает второе место в мире по пассажирообороту и грузообороту авиакомпаний, уступая лишь США.



К 2025 г. в КНР планируется построить 136 новых гражданских аэропортов. К концу 2015 г. в стране насчитывалось 207 аэропортов гражданского назначения.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае значительно выросли пассажирские авиаперевозки. За первый месяц текущего года данный показатель достиг 43,9 млн человек. Это на 17,6% больше, чем в январе 2016 г.



За январь 2017 г. объем грузовых авиаперевозок составил 565 000 т. Он снизился на 3,8% относительно уровня января прошлого года.