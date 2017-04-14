Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Пассажирооборот китайских авиакомпаний увеличился на 13,8%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Пассажирооборот китайских авиакомпаний увеличился на 13,8%
Новости дня

Пассажирооборот китайских авиакомпаний увеличился на 13,8%

14.04.2017 08:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. пассажирооборот китайских авиакомпаний вырос на 13,8% относительно уровня марта 2016 г. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая.



Темпы роста пассажирооборота в авиакомпаниях Поднебесной в марте текущего года перекрыли аналогичный февральский показатель, который составлял 9,8%. В марте прошлого года рост достиг лишь 11,8%.

В марте 2017 г. совокупный оборот гражданской авиации КНР вырос на 13,3% в годовом сопоставлении и превысил февральский показатель (11,5%).

Китай занимает второе место в мире по пассажирообороту и грузообороту авиакомпаний, уступая лишь США.

К 2025 г. в КНР планируется построить 136 новых гражданских аэропортов. К концу 2015 г. в стране насчитывалось 207 аэропортов гражданского назначения.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае значительно выросли пассажирские авиаперевозки. За первый месяц текущего года данный показатель достиг 43,9 млн человек. Это на 17,6% больше, чем в январе 2016 г.

За январь 2017 г. объем грузовых авиаперевозок составил 565 000 т. Он снизился на 3,8% относительно уровня января прошлого года.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд
5В Хэбэе сократят 60% металлургических предприятий


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.