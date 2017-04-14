Китайская СМС покупает 51% казахстанской Allur Group

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14.04.2017 10:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайская государственная компания СМС покупает 51% акций ведущего казахстанского автопроизводителя Allur Group. Стороны уже заключили соответствующее соглашение.

С помощью китайского партнера казахстанское предприятие намерено углубить локализацию производства, загрузить и расширить имеющиеся мощности, внедрить новейшие технологии, усовершенствовать технологические процессы, производить современные автомобили с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью.



СМС является крупным международным проектировщиком, подрядчиком по оказанию услуг в управлении проектами и поставщиком услуг в автомобильной отрасли. Компания имеет тесные связи с предпринимателями более чем в 160 странах.



Allur Group – единственная компания в Казахстане, которая выпускае легковые автомобили по мелкоузловому методу. Она производит SsangYong Nomad, Toyota Fortuner, Peugeot, JAC, Hyundai, коммерческую технику Iveco и JAC.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении. Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.