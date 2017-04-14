Шанхай нарастил сотрудничество со странами Шелкового Пути

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14.04.2017 12:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., предприятия из Шанхая заключили с партнерами из стран Шелкового Пути контракты в общем объеме $8,9 млрд. Это на 66,5% больше, чем в 2015 г. Таковы официальные данные.

Некоторые шанхайские предприятия плодотворно сотрудничают с экономическими и торговыми ведомствами, а также ведущими городами в 14 странах Шелкового Пути, в том числе – Сингапур, Чехия и Турция.



Мощному развитию международных экономических связей Шанхая способствует пилотная зона свободной торговли, которая начала работать в мегаполисе в 2013 г. На ее территории сейчас размещаются региональные штаб-квартиры 580 транснациональных корпораций.



В целом шанхайские предприятия вышли на рынки 178 стран и районов. При этом 70% инвестиций за рубеж исходит из пилотной зоны свободной торговли в Шанхае.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем внешней торговли Китая составил 6,2 трлн юаней (примерно $902,47 млрд). Это на 21,8% больше, чем за январь-март 2016 г. Тенденция роста внешнеторгового оборота КНР устойчиво держится на протяжении девяти месяцев подряд.



За первые три месяца текущего года китайский экспорт достиг 3,33 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт – 2,87 трлн юаней с увеличением на 31,1%.