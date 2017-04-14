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Малайзия закупит у Китая 22 моторовагонных поезда
Новости дня

Малайзия закупит у Китая 22 моторовагонных поезда

14.04.2017 15:00

Пекин, 14 апреля /ChinaPRO.ru/ – Министерство транспорта Малайзии заключило контракт с Электровозостроительной компанией города Чжучжоу (дочерняя компания китайской корпорации "Чжунго Чжунчэ") контракт о закупке 22 моторовагонных поездов для узкоколейных железных дорог. Малайзия сделала уже второй заказ на узкоколейные подвижные составы в Китае.



Согласно контракту, китайское предприятие поставит в Малайзию 22 моторвагонных поезда, в том числе – 13 гибридных поездов, а также девять поездов, разработанных специально для Малайзии.

Проектная скорость движения 13 гибридных поездов составляет 100 км/ч. Каждый состав включает четыре вагона и рассчитан на более чем 500 человек. Остальные поезда представляют собой те же модели, которые Малайзия закупила у Китая в 2014 г. Скорость движения поездов такого типа может достигать 160 км/ч.

Чжучжоуская электровозостроительная компания уже создала в Малайзии два дочерних предприятия и одну совместную компанию. Поэтому 20 из заказанных 22 поездов будут произведены на малазийской территории.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация CRRC ("Чжунго Чжунчэ") поставляет свою технику в 102 страны мира. Корпорация создала заводы по производству оборудования для рельсового транспорта в США, ЮАР, Турции, Малайзии, Индии и др. CRRC также учредила 75 представительств в 26 государствах.

За первую половину 2016 г. корпорация получила новые заказы в объеме 14,88 млрд юаней ($2,23 млрд). Это на 126% больше, чем за январь-июнь 2015 г. В частности, CRRC выиграла тендер на производство подвижных составов для метрополитена американского города Чикаго.

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