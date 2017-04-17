Впервые Китай экспортирует в США автомобили

Новости дня

17.04.2017 04:00

Пекин, 17 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китай впервые экспортировал в США автомобили. По морю в Америку отправлены более 400 новейших седанов Volvo S90. Груз погружен на корабль в порту города Тяньцзинь, его прибытие в США ожидается в июне 2017 г.

Модель седанов Volvo S90 с длинной колесной базой была представлена в ноябре 2016 г. Она привлекла широкое внимание на китайском и зарубежных рынках. Длина автомобиля составляет 5083 мм, ширина – 1879 мм, высота – 1450 мм.



Модель оснащена системой City Safety, самоадаптирующимся круиз-контролем, вспомогательной системой автопилотирования, системой предупреждения об отклонении от выбранной полосы и т. п.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении. Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.

