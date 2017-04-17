Китайская компания инвестирует в разработку золота в Таджикистане

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17.04.2017 06:00

Пекин, 17 апреля /ChinaPRO.ru/ – Правительство Таджикистана, китайская компания "Крисо Ресурсиз Лимитед" и компания "Пакрут" заключили соглашение о разработке месторождения "Пакрут" в Таджикистане. Как сообщил Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, инвестор из КНР профинансирует строительство и разработку месторождения.

Объем инвестиций на называется. Обогатительная фабрика, которую также построят китайские специалисты, будет ежегодно перерабатывать 660 000 т золотоносной руды.



Правительство Таджикистана выдало лицензию на разработку месторождения "Пакрут" на срок до 2 ноября 2030 г. Оно находится в 112 км северо-восточнее Душанбе, столицы страны.



Месторождение входит в так называемый золотоносный пояс Тянь-Шаня, который проходит от Узбекистана, через Таджикистан, Киргизстан и Западный Китай.



Напомним, что Китай и Таджикистан заключили соглашение о валютном свопе для поддержки взаимной торговли и инвестиций. Финансовый объем составляет 3 млрд юаней ($470 млн). Соглашение будет действовать три года. Предусмотрена возможность его продления по согласию обеих сторон.



По данным таможенного ведомства, в 2014 г. Поднебесная вышла на второе место среди основных инвесторов Таджикистана. Кроме того, среди торговых партнеров этой страны КНР занимает третье место.