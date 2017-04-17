Снизился торговый оборот между Китаем и Сянганом

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17.04.2017 08:00

Пекин, 17 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., торговый оборот между внутренними районами Китая и специальным административным районом Сянган (Гонконг) составил $36,6 млрд. Это на 1,5% меньше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За первые два месяца текущего года на долю Сянгана пришлось 6,5% от всего объема внешней торговли внутренних районов Поднебесной.



За январь-февраль 2017 г. экспорт из Китая в Гонконг достиг $35,5 млрд с приростом на 1,5% в годовом сопоставлении. Импорт из Сянгана в КНР снизился до $1,1 млрд. Данный показатель упал на 48,9% относительно уровня первых двух месяцев прошлого года.



Гонконг является шестым крупнейшим торговым партнером и четвертым крупнейшим рынком экспорта для внутренних районов Поднебесной.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем торговли между внутренними районами Китая и Сянганом достиг $305,25 млрд. Это на 11,1% меньше, чем в 2015 г. За прошлый год поставки товаров из китайских провинций в Гонконг составили $288,37 млрд. Данный показатель упал 12,7% в годовом сопоставлении. Из Сянгана в Поднебесную за 2016 г. поступила продукция на $16,88 млрд. Это 32,4% больше, чем годом ранее.