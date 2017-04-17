Китайские поставщики Apple переходят на экологичную энергию

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17.04.2017 10:00

Пекин, 17 апреля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2018 г. три китайских поставщика компании Apple – Sunwoda, Compal и Biel – полностью перейдут на использование возобновляемых источников энергии при производстве комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба Аpple.

В частности, китайская компания Сompal Electronics, занимающаяся окончательной сборкой устройств Apple, в ближайшее время смонтирует на крыше своих фабрик в Нанкине и Куньшане, в восточно-китайской провинции Цзянсу, площадью 224 000 кв. м солнечные панели общей мощностью 12,6 мВт.



Sunwoda Electronics, поставщик аккумуляторов из Шэньчжэня, построил солнечную электростанцию мощностью 50 мВт в провинции Хэнань. Станция на 90% принадлежит Sunwoda.



Biel Crystal Manufactory – поставщик стекла для устройств Apple из города Хуэйчжоу в южно-китайской провинции Гуандун. Фирма получает 50% энергии от ветра и солнца. Она планирует увеличить этот показатель до 100% к 2018 г.



В настоящее время энергоснабжение 96% принадлежащих Apple объектов, включая офисные здания, магазины и центры сбора и обработки данных, осуществляется за счет возобновляемых источников энергии.