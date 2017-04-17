Объем юаневых кредитов в КНР вырос на $611 млрд

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17.04.2017 12:00

Пекин, 17 апреля /ChinaPRO.ru/ – В январе-марте 2017 года в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 4,22 трлн юаней ($611 млрд). Это на 385,6 млрд юаней меньше, чем за январь-март 2016 г., сообщил Народный банк КНР.

К концу третьего месяца текущего года остатки по кредитам в юанях в Поднебесной достигли 110,83 трлн юаней. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. Темпы роста данного показателя держались на 0,6% ниже, чем в конце февраля 2017 г., и на 2,3% ниже, чем в конце марта прошлого года.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.



Совокупный объем активов банковско-финансовых учреждений страны в юанях и иностранной валюте к концу прошлого года составлял 232 трлн юаней с приростом на 15,8% в годовом сопоставлении, а пассивов – 215 трлн юаней с увеличением на 16%.