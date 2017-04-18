В ЗСТ Фуцзяня насчитывается 1411 тайваньских резидентов

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18.04.2017 04:00

Пекин, 18 апреля /ChinaPRO.ru/ – На территории восточно-китайской провинции Фуцзянь в настоящее время действуют три зоны свободной торговли (ЗСТ). За последние два года в этих зонах зарегистрировано 1411 новых предприятий с участием тайваньского капитала.

Фуцзяньские ЗСТ расположены в городах Фучжоу, Сямэнь и Пинтань. Они были созданы в 2015 г. На их долю компаний с тайваньскими инвестициями, зарегистрированных в ЗСТ, приходится почти 90% всех новых предприятий провинции, организованных с участием тайваньских бизнесменов.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $179,6 млрд. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году из Поднебесной на Тайвань поступили товары на $40,37 млрд. Это на 10,1% меньше, чем годом ранее. В Китай с острова направлена продукция на $139,23 млрд с сокращением на 2,8% в годовом сопоставлении.



Тайвань вышел на седьмое место среди значимых внешнеторговых партнеров КНР.



За 2016 г. в материковой части Китая было зарегистрировано 3517 проектов с участием тайваньского капитала. Это на 18,7% больше, чем в 2015 г. На эти цели использовано $1,96 млрд инвестиций, поступивших в КНР с острова. Данный показатель вырос на 27,7% в годовом сопоставлении.